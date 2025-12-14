Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 14.12.2025
Folge vom 14.12.2025: Das Purimfest

21 Min.Folge vom 14.12.2025

Auf der Farm wird es festlich: Molly feiert das jüdische Purimfest mit einem üppigen Menü. Sie serviert zarte Short-Rib-Gnocchi, dazu fruchtige Rotwein-Slushies und für den süßen Abschluss Mohn-Hamantaschen – ein Klassiker des Festes. Am nächsten Morgen sorgt sie mit einem cremigen Matzo-Brei-Frühstück für den perfekten Ausklang. Das Purimfest steht bei ihr für Lebensfreude, Geselligkeit und die Freude am Teilen.

