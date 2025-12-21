Ein Stück New York auf der FarmJetzt kostenlos streamen
Mollys Foodblog
Folge vom 21.12.2025: Ein Stück New York auf der Farm
21 Min.Folge vom 21.12.2025
Molly und ihr Mann Nick vermissen New York – vor allem das Essen. Also kocht Molly ihre Version der Klassiker: Pastrami-Sandwiches mit Zwiebelringen, Hühnersuppe mit Teigtaschen und zum Abschluss Schwarz-Weiß-Kekse in Rosa und Schwarz. So stillt sie das Heimweh und bringt ein Stück Großstadt auf den Landtisch.
