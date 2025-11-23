Mollys Foodblog
Folge vom 23.11.2025: Geburtstag auf der Farm
21 Min.Folge vom 23.11.2025
Zum ersten Geburtstag ihrer Tochter Bernie richtet Molly eine Gartenparty aus. Auf den Tisch kommen Hähnchensalat mit Brezelkruste, Tomaten-Tarte, Rote-Bete-Dip und ein Regenbogenkuchen mit Marzipangemüse. Und für die kleine Gastgeberin gibt es einen eigenen Mini-Kuchen.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-6, Season 8-9: Warner Bros. Discovery, Inc.