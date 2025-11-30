Mollys Foodblog
Folge vom 30.11.2025: Mexikanischer Kurzurlaub
20 Min.Folge vom 30.11.2025
Zur Weizenernte überrascht Molly ihren Mann Nick mit einem kulinarischen Ausflug nach Mexiko – mitten auf der Farm. Sie bereitet duftende Reis- und Bohnenbowls, knusprige Lachs-Tacos in selbstgemachten Tortillas und ein cremiges Kokos-Limetten-Dessert zu. Mit ihren Rezepten bringt sie Sonne und Leichtigkeit auf den Tisch und verwandelt den Erntetag in einen kleinen Urlaub zu zweit.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-6, Season 8-9: Warner Bros. Discovery, Inc.