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Mollys Foodblog

Mexikanischer Kurzurlaub

HGTVFolge vom 30.11.2025
Mexikanischer Kurzurlaub

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Folge vom 30.11.2025: Mexikanischer Kurzurlaub

20 Min.Folge vom 30.11.2025

Zur Weizenernte überrascht Molly ihren Mann Nick mit einem kulinarischen Ausflug nach Mexiko – mitten auf der Farm. Sie bereitet duftende Reis- und Bohnenbowls, knusprige Lachs-Tacos in selbstgemachten Tortillas und ein cremiges Kokos-Limetten-Dessert zu. Mit ihren Rezepten bringt sie Sonne und Leichtigkeit auf den Tisch und verwandelt den Erntetag in einen kleinen Urlaub zu zweit.

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