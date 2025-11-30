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Mollys Foodblog

Genuss unter freiem Himmel

HGTVFolge vom 30.11.2025
Genuss unter freiem Himmel

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Folge vom 30.11.2025: Genuss unter freiem Himmel

21 Min.Folge vom 30.11.2025

Wenn die Sonne über der Farm steht, wird die Küche nach draußen verlegt. Molly lädt Freund:innen zum gemütlichen “Fry-out" ein und serviert goldbraunes Buttermilk Fried Chicken, frische Salate und fruchtige Tartes. Ein Sommertag, der nach Leichtigkeit und Lebensfreude schmeckt.

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