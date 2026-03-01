Mollys Foodblog
Folge vom 01.03.2026: Geburtstagsessen für Nick
21 Min.Folge vom 01.03.2026
Zum Geburtstag von Nick kocht Molly ein italienisch inspiriertes Festessen mit viel Käse und einer Prise Humor. Auf den Tisch kommen Ziti mit Fleisch und Pesto, würzige Giardiniera-Bruschetta und ein knuspriger Olivensalat mit cremigem Harissa-Dressing. Den Abschluss bildet ein klassischer Red-Velvet-Kuchen mit Frischkäse-Frosting – perfekt für einen ausgelassenen Abend.
