Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 25.07.2026: Bärenalarm
44 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
Vor wenigen Tagen kamen Landvermesser im US-Bundesstaat North Carolina Joshs unterirdischem Brennplatz gefährlich nah, daraufhin ergriff der Outlaw die Flucht. Bei seiner Rückkehr muss er mitansehen, wie die Polizei das gesamte Versteck ausräumt. Auch die Destille wird konfisziert. Und die Gefahr ist noch nicht gebannt, deshalb setzt sich der „Moonshiner“ fürs Erste nach Virginia ab. Auch Amanda und Kelly hatten unerwarteten Besuch: Bären haben mindestens die Hälfte ihrer Früchte vertilgt. Das Duo muss seine Zutaten und seine Schnapsbrenner-Ausrüstung besser schützen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.