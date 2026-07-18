Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 18.07.2026: Hart an der Grenze
45 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 12
Tim hat eine Großbestellung für einen Käufer in Kanada fertiggestellt. Ein Schmuggler soll die Ware mit einem Boot auf dem Ohio River transportieren. Doch der „Moonshine-Boss“ in Kentucky will an dem Geschäft mitverdienen und fordert einen Tribut. Jetzt fehlen Tim plötzlich 400 Liter. Josh arbeitet zum ersten Mal mit Erdnüssen. Als unerwartet Landvermesser auftauchen, muss der Outlaw in seinem unterirdischen Versteck in Deckung gehen. Und Mike und sein Kumpel Jerry entdecken im US-Bundesstaat North Carolina eine illegale Bar abseits der Hauptstraßen.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.