Die verschwundene Braut: Verliebt, verlobt, ermordet?Jetzt kostenlos streamen
Mord im Dorf
Folge 3: Die verschwundene Braut: Verliebt, verlobt, ermordet?
31 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Nadine K. und ihr sechs Jahre älterer Lebenspartner Tom B. führen gemeinsam die Wirtschaft in Brunn bei Nürnberg. Das junge Paar will heiraten und sucht den ortsansässigen Pfarrer auf. Die Planungen laufen, die Vorbereitungen für die anstehende Hochzeit sind in vollem Gange. Doch zehn Tage vor dem frohen Tag verschwindet die Braut. Was ist passiert? Schreckliche Geheimnisse des Bräutigams kommen ans Licht.
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Mord im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins