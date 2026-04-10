Die Leiche im Klosterwald: Wer tötete Judith T.?Jetzt kostenlos streamen
Mord im Dorf
Folge 7: Die Leiche im Klosterwald: Wer tötete Judith T.?
29 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Bad Rehberg, 2015: Die 23-jährige Judith T. wird als vermisst gemeldet. Tage später macht ihr Vater eine grausame Entdeckung: Seine Tochter wurde ermordet, ihre Leiche nackt und im Wald versteckt. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel: Hinweise am Tatort führen ins Leere, falsche Zeugenaussagen sorgen für Verwirrung, selbst der eigene Vater gerät unter Verdacht. Das ganze Dorf lebt in Angst – der Täter könnte noch unter ihnen sein. Wer hat Judith T. ermordet und warum musste sie sterben?
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Mord im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins