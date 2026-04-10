Ein Dorf schweigt: Der Fall der Gisela K.Jetzt kostenlos streamen
Mord im Dorf
Folge 8: Ein Dorf schweigt: Der Fall der Gisela K.
31 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Der 5. Januar 2016: Gisela K., bringt den Müll raus. Ein Streutraktor kommt und fährt einfach weiter. Das Opfer ist die ehemalige Wirtin des Dorf-Cafés. Der Fahrer? Ein respektierter Mann: Manfred B., Bauhof-Leiter, Gemeinderat, Feuerwehr-Kommandant. Eine Tragödie aus Lügen, Vertuschung und gelöschten Daten. Ein ganzes Dorf wird in zwei Lager aufgeteilt. Die Wahrheit braucht drei Jahre, um ans Licht zu kommen. Ein Fall, der zeigt: In manchen Dörfern ist Reputation wichtiger als Gerechtigkeit.
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Mord im Dorf
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Kabel Eins