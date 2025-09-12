Mord ist ihr Hobby
Folge 15: Teuflisches Komplott
44 Min.Folge vom 12.09.2025Ab 12
Edward Graham, Jessicas Lektor, legt ein seltsames Verhalten an den Tag. Von ihrem Verleger erfährt sie, dass Edward seit einiger Zeit bei einem dubiosen Psychiater in Therapie ist, und dass sich seit Beginn der Behandlung sein Benehmen stark verändert hat. Als Edward von einem Wolkenkratzer in den Tod stürzt, glaubt niemand an Suizid. Wenig später wird auch noch Edwards Psychiater tot aufgefunden. Bald muss Jessica feststellen, dass es sich um eine Verschwörung handelt ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH