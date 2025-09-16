Mord ist ihr Hobby
Folge 19: Erpresser leben kurz
44 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12
Jessica recherchiert im NASA-Hauptstützpunkt in Houston für ihren neuen Roman. Dabei trifft sie auf Wayne Platte, einen alten Freund, der neue Computer ins Hauptquartier der NASA liefern soll. Auf dem Weg dorthin wird sein Transporter überfallen. Von den Tätern, die mit der Beute entkommen konnten, fehlt jede Spur. Schon bald hat Sheriff Monday einen Verdächtigen: Wayne soll den Überfall inszeniert haben, um die Versicherung zu prellen. Wenig später gibt es einen Toten ...
