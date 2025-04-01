Ein schwarzer Tag in Cabot CoveJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 8: Ein schwarzer Tag in Cabot Cove
45 Min.Ab 12
Sheriff Metzger erhält Drohbriefe und kann nur knapp einem Attentat entgehen. Der neu eröffnete Spielclub in der Stadt ist ihm ein Dorn im Auge, aber immer wenn eine Razzia durchgeführt wird, können die Beamten nichts finden - irgendjemand warnt den Besitzer vor. Als Jessica nach langer Abwesenheit wieder in Cabot Cove ist, stellt sie fest, dass ihr Buchhalter ihr Konto geplündert hat. Doch damit nicht genug: Kurz darauf wird ein Toter gefunden. Ein neuer Fall für Jessica ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH