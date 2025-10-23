Zum Inhalt springenBarrierefrei
Griechenland-Abenteuer in Gefahr: Manousakis' DC3 braucht Hilfe aus Thailand

Kabel EinsStaffel 3Folge 2vom 23.10.2025
89 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Michael Manousakis plant eine Schatzsuche in Griechenland, doch ein Sturm beschädigt seine DC3 schwer. Nun muss er in Thailand Ersatzteile für den Oldtimer auftreiben. Währenddessen repariert Tochter Carla die noch brauchbaren Teile. Nur wenn beide erfolgreich sind, kann die Expedition stattfinden. Zuhause in Peterslahr versuchen die Morlocks, einen ehemaligen Schulbus als Campingmobil zu verkaufen, um die Reparatur zu finanzieren.

Kabel Eins
