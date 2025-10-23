Griechenland-Abenteuer in Gefahr: Manousakis' DC3 braucht Hilfe aus ThailandJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Folge 2: Griechenland-Abenteuer in Gefahr: Manousakis' DC3 braucht Hilfe aus Thailand
89 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Michael Manousakis plant eine Schatzsuche in Griechenland, doch ein Sturm beschädigt seine DC3 schwer. Nun muss er in Thailand Ersatzteile für den Oldtimer auftreiben. Währenddessen repariert Tochter Carla die noch brauchbaren Teile. Nur wenn beide erfolgreich sind, kann die Expedition stattfinden. Zuhause in Peterslahr versuchen die Morlocks, einen ehemaligen Schulbus als Campingmobil zu verkaufen, um die Reparatur zu finanzieren.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© spin tv special interest GmbH