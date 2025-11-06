Syrnas Geheimnis: Ein Schatz, 42 Leben und die MorlocksJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Folge 4: Syrnas Geheimnis: Ein Schatz, 42 Leben und die Morlocks
89 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Michael und die Morlocks wagen sich auf die abgelegene Mittelmeerinsel Syrna, um einen legendären Schatz zu finden. Unter extremen Bedingungen stellen sie sich ihrer bisher größten Herausforderung. Während sie gefährliche Felsen erklimmen und in unbekannte Tiefen tauchen, entdecken sie eine historische Münze. Doch plötzlich droht ein Flugzeugabsturz ihre Mission zu gefährden. Können die Morlocks 42 Leben retten und trotzdem den Schatz bergen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© spin tv special interest GmbH