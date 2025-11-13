Zum Inhalt springenBarrierefrei
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Manousakis' Rhein-Probefahrt außer Kontrolle: LARC-15 rammt Ausflugsdampfer

Kabel EinsStaffel 3Folge 5vom 13.11.2025
Manousakis' Rhein-Probefahrt außer Kontrolle: LARC-15 rammt Ausflugsdampfer

Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Folge 5: Manousakis' Rhein-Probefahrt außer Kontrolle: LARC-15 rammt Ausflugsdampfer

92 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Michael Manousakis und die Morlocks testen eine LARC-15, ein 18-Tonnen-Amphibienfahrzeug, für einen Kunden. Die geplante Rhein-Probefahrt wird zum Chaos: Ein geplatzter Ölschlauch löst eine Kette von Pannen aus. Treibsand und Manövrierunfähigkeit führen schließlich zur Kollision mit einem Ausflugsdampfer. Das Resultat: Ein nie dagewesenes Aufgebot von Rettungskräften auf Europas meistbefahrener Wasserstraße ...

