Mountain Life - Traumhaus gesucht
Mountain Life - Traumhaus gesucht
Von den bewaldeten Bergkuppen der Blue Ridge Mountains im Osten der Appalachen über Bald Mountain mit seinen grandiosen Alpinsportmöglichkeiten, das Hochgebirgsdorf Midway in Utah und die malerischen Gipfel der Rockies bis zu Hawaiis tropischem Mauna Loa: In den Vereinigten Staaten gibt es zahlreiche abgelegene, atemberaubend schöne Gebirgsorte, die kaum jemand kennt. Sie sind der perfekte Rückzugsort für gestresste Städter und erschöpfte Familien, die vor Verkehrschaos, Hektik und Umweltverschmutzung flüchten. Und so unterschiedlich die Mountain-Destinationen sind, so verschieden sind auch die Immobilien, denn, abhängig von Budgets und Verfügbarkeit gibt es fast alles - von der rustikalen Blockhütte mit Holzofen über den Bambus-Bungalow mit Vulkanblick bis hin zum vollverglasten Designobjekt mit privatem SPA. Die bildgewaltige Doku-Serie begleitet Berg-Fans bei ihrer Suche nach dem Traumhaus.
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