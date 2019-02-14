Fünf Damen und ein GentlemanJetzt kostenlos streamen
Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 14.02.2019: Fünf Damen und ein Gentleman
21 Min.Folge vom 14.02.2019
Nachdem sie jahrelang in San Diego und Boston gelebt haben, suchen Will und Christine nun nach einer kleinen Gemeinde in den Bergen, in der sie ihre vier Töchter aufziehen und ein naturnahes Leben führen können. Ihre Wahl fällt auf Flagstaff in Arizona, ein beliebter Wintersportort, der auch als „Tor zum Grand Canyon“ bezeichnet wird. Für die ski- und wanderbegeisterte Familie ist Flagstaff perfekt, da man zu jeder Jahreszeit beste Sportbedingungen vorfindet. Doch noch fehlt ihnen die passende Immobilie. Sie wünschen sich ein Haus mit vier Schlafzimmern, großem Garten, Homeoffice und genügend Platz für Gäste. Ihr Budget: 900.000 Dollar.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.