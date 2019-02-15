Auf zwei Rädern durch die BergeJetzt kostenlos streamen
Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 15.02.2019: Auf zwei Rädern durch die Berge
21 Min.Folge vom 15.02.2019
Jesse und Jen aus Salt Lake City, Utah, sind echte Motorrad-Fans und träumen schon lange davon, ihren Wohnsitz nach Bountiful, am Fuße der Wasatch Gebirgskette zu verlegen. Dieser Gebirgszug der Rocky Mountains erstreckt sich vom Großen Salzsee bis nach Idaho und bietet atemberaubende Biker-Strecken. Doch noch fehlt der Familie das passende Haus: Es sollte modern sein, vier Schlafzimmer, eine Garage und viel Platz für die Kinder haben. Außerdem möchte Jesse ein bewaldetes Grundstück, weit weg von Nachbarn, das Wildtieren eine Heimat bietet. Nur über das Budget besteht keine Einigkeit. Jesse würde 650.000 ausgeben, Jen wesentlich weniger.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.