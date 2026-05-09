Mr. Song Contest proudly presents: Wir sind Song ContestJetzt kostenlos streamen
Mr. Song Contest proudly presents
Folge 1: Mr. Song Contest proudly presents: Wir sind Song Contest
Wie Österreich den Song Contest stemmt: Leidenschaft, Planung und ein Blick dorthin, wo niemand sonst hin darf. Die Doku zeichnet Österreichs Weg zum Eurovision Song Contest nach, vom umjubelten Sieg JJs in Basel über die Entscheidung für die Gastgeberstadt bis zu den komplexen Vorbereitungen in der Wiener Stadthalle. Sie zeigt, wie viel Planung, Kreativität und Teamarbeit nötig sind, um ein internationales TV-Spektakel zu realisieren, und ermöglicht seltene Einblicke in jene Momente, in denen aus einer Idee ein Großereignis entsteht. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic. Bildquellen: ORF/ALL4MEDIA |
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