Mr. Song Contest proudly presents: Meine Top 10 (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Mr. Song Contest proudly presents
Folge 3: Mr. Song Contest proudly presents: Meine Top 10 (2/2)
39 Min.Folge vom 13.05.2026
Andi Knoll enthüllt seine ESC-Favoriten mit prominenter Unterstützung – überraschend und voller ESC-Leidenschaft. Vor dem zweiten ESC-Semifinale präsentiert Andi Knoll seine persönlichen Favoriten und analysiert die stärksten Acts im Rennen ums Finale. Unterstützung bekommt er von Zoë, Cesár Sampson und Cosmo, die mit Expertise, Einschätzungen und spannenden Hintergrundinfos für zusätzliche Perspektiven sorgen. Noch mehr exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic. Bildquelle: ORF
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