Mr. Song Contest proudly presents: Meine Top 10 (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Mr. Song Contest proudly presents
Folge 2: Mr. Song Contest proudly presents: Meine Top 10 (1/2)
Andi Knoll enthüllt überraschende ESC-Tipps – mit Leidenschaft, Expertise und prominenter Hilfe. Andi Knoll präsentiert seine persönlichen Favoriten für das Semifinale des Eurovision Song Contest und erklärt, welche Acts aus seiner Sicht die besten Chancen auf den Einzug ins Finale haben. Unterstützt wird er dabei von Zoë, Cesár Sampson und Cosmo, die mit Erfahrung, Fachwissen und eigenen Einschätzungen zusätzliche Perspektiven einbringen. Eine unterhaltsame Einstimmung voller Analysen, Überraschungen und echter ESC-Leidenschaft. Noch mehr exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic. Bildquelle: ORF
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