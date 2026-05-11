Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mr. Song Contest proudly presents

Mr. Song Contest proudly presents: Meine Top 10 (1/2)

ORF1Staffel 1Folge 2vom 11.05.2026
Mr. Song Contest proudly presents: Meine Top 10 (1/2)

Mr. Song Contest proudly presents: Meine Top 10 (1/2)Jetzt kostenlos streamen

Mr. Song Contest proudly presents

Folge 2: Mr. Song Contest proudly presents: Meine Top 10 (1/2)

39 Min.Folge vom 11.05.2026

Andi Knoll enthüllt überraschende ESC-Tipps – mit Leidenschaft, Expertise und prominenter Hilfe. Andi Knoll präsentiert seine persönlichen Favoriten für das Semifinale des Eurovision Song Contest und erklärt, welche Acts aus seiner Sicht die besten Chancen auf den Einzug ins Finale haben. Unterstützt wird er dabei von Zoë, Cesár Sampson und Cosmo, die mit Erfahrung, Fachwissen und eigenen Einschätzungen zusätzliche Perspektiven einbringen. Eine unterhaltsame Einstimmung voller Analysen, Überraschungen und echter ESC-Leidenschaft. Noch mehr exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mr. Song Contest proudly presents
ORF1
Mr. Song Contest proudly presents

Mr. Song Contest proudly presents

Alle 1 Staffeln und Folgen