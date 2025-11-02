Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mud Mountain Truckers

Stau auf dem Gipfel

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 02.11.2025
Stau auf dem Gipfel

Mud Mountain Truckers

Folge 3: Stau auf dem Gipfel

44 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Craigs neuer Fahrer muss sich am Mud Mountain beweisen. Eis, Schlamm und enormer Druck gehören zum Arbeitsalltag dazu, doch Theron gibt sein Bestes, um die Flotte anzuführen. Plötzlich macht ein anderer Fahrer einen folgenschweren Fehler.

