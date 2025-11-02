Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mud Mountain Truckers

Craig zieht Leine

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 02.11.2025
Folge 4: Craig zieht Leine

44 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Craigs Bruder Brent leiht sich eine Holzfällermaschine, was zu einer riskanten Bergungsaktion am Berghang führt. Der erfahrene Holztransporter Dan Millar kämpft sich über holprige Straßen und zerschlissene Reifen, um das Sägewerk zu erreichen. Um Holz an steilen Hängen zugänglich zu machen, geht Craig ein hohes Risiko ein.

Kabel Eins Doku
