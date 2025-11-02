Die Tage nach Mikes UnfallJetzt kostenlos streamen
Mud Mountain Truckers
Folge 2: Die Tage nach Mikes Unfall
44 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Als Craigs kleiner Bruder Brent eine Abkürzung nimmt, um mehr Holz vom Berg zu holen, führt ein Fehler dazu, dass der gesamte Betrieb stillgelegt wird. Mit Brents Geschäft am seidenen Faden muss Craig entscheiden, ob er seinem kleinen Bruder aus der Patsche helfen kann.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BELL MEDIA INC.