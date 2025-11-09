Mud Mountain Truckers
Folge 7: Showdown für Taylor
44 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12
Das letzte Sägewerk schließt in Kürze, und Craig gibt Vollgas. Der Endspurt der Saison setzt der Crew und der Ausrüstung schwer zu. Während die Pannen sich häufen, erreicht Fahrer Taylor seinen Belastungspunkt - und es kommt zum Showdown mit dem Boss.
Mud Mountain Truckers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BELL MEDIA INC.