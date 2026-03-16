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Mütter in lustiger Fernsehshow

Hochzeitstränen, Foodfame & Familienchaos

ATVStaffel 1Folge 2vom 16.03.2026
Hochzeitstränen, Foodfame & Familienchaos

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Mütter in lustiger Fernsehshow

Folge 2: Hochzeitstränen, Foodfame & Familienchaos

47 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 6

Bahati jagt weiter dem Rampenlicht nach und will als Foodfluencerin durchstarten. Ihre Verkleidung bei einer Asia-Food-Eröffnung sorgt für irritierte Blicke. Kerstin sucht mit Mama Christine und Tante Lotte ihr Traumkleid, Emotionen inklusive. Carmen und Benji besuchen Jazz Gitti, das Auto wird zum Karaoke-Club. Lisa feiert ein Pancake-Frühstück mit vielen Supplements. Zwischen ehrlichen Gesprächen, Humor und Alltagschaos zeigen die Super-Mütter ihr ungefiltertes Leben.

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