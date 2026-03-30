Chaos, Botox & Monaco-TräumeJetzt kostenlos streamen
Mütter in lustiger Fernsehshow
Folge 4: Chaos, Botox & Monaco-Träume
50 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 6
Fünf Power-Mamas meistern Alltag und Chaos: Bahati und Marzio träumen von einem Liebesnest in Monaco, scheitern aber an heißen Preisen. Carmen nimmt Mama Hertha zum Botoxen für ihren Teneriffa-Sommer. Kerstin feiert wild Polterabend in Wien. Neu-Mama Vanessa sucht weiter Mr. Right. Und Highperformerin Lisa wird beim Eisbaden zur eisigen Frostbeule.
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Mütter in lustiger Fernsehshow
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ATV