Abenteuer im Mama‑ModusJetzt kostenlos streamen
Mütter in lustiger Fernsehshow
Folge 3: Abenteuer im Mama‑Modus
50 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 6
Bahati spricht vor ihrer Reise nach Monaco über ihren großen, von der biologischen Uhr bedrohten Traum. Kerstin startet ihren Polterabend schon am Würstelstand feucht-fröhlich, muss aber trotz Spaß noch viele Aufgaben erledigen. Lisa konzentriert sich auf Finanzbildung und möchte ihren Kindern beibringen, was die Schule verpasst. Carmen und Sohn Benji gehen in Wien auf die Suche nach den perfekten Schlapfen. Laut, ehrlich und direkt – die Mütter liefern erneut jede Menge Gesprächsstoff.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Mütter in lustiger Fernsehshow
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ATV