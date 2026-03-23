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Mütter in lustiger Fernsehshow

Abenteuer im Mama‑Modus

ATVStaffel 1Folge 3vom 23.03.2026
Abenteuer im Mama‑Modus

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Mütter in lustiger Fernsehshow

Folge 3: Abenteuer im Mama‑Modus

50 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 6

Bahati spricht vor ihrer Reise nach Monaco über ihren großen, von der biologischen Uhr bedrohten Traum. Kerstin startet ihren Polterabend schon am Würstelstand feucht-fröhlich, muss aber trotz Spaß noch viele Aufgaben erledigen. Lisa konzentriert sich auf Finanzbildung und möchte ihren Kindern beibringen, was die Schule verpasst. Carmen und Sohn Benji gehen in Wien auf die Suche nach den perfekten Schlapfen. Laut, ehrlich und direkt – die Mütter liefern erneut jede Menge Gesprächsstoff.

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