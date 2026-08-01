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Murder Calls

Stephen Dempsey & Ezzedine Bahmad

CrimifyStaffel 1Folge 3vom 01.08.2026
Stephen Dempsey & Ezzedine Bahmad

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Murder Calls

Folge 3: Stephen Dempsey & Ezzedine Bahmad

44 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Als die Polizei das verlassene Auto von Stephen Dempsey auf einem Parkplatz findet, fehlt von ihm jede Spur. Erst der Fund eines verstümmelten Leichnams bringt die Ermittler zu der Erkenntnis, dass es sich um den Vermissten handelt. Dann geschieht an der Stelle ein weiterer Mord. Noch ahnt niemand, dass beide Fälle zusammenhängen. Ein abgefangener Anruf sowie die Routinemäßige Meldung einer Messerstecherei bringen der Polizei die benötigten Beweise, um den psychopatischen Killer dingfest zu machen.

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