Murder Calls
Folge 6: Gabe Meyer
42 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Die Polizei untersuchte das Verschwinden des 17-jährigen Gabe Meyer und stieß im Zuge der Ermittlungen auf Damon Calanca, ein Bodybuilder. Dessen Freundin, Gabes Schwester, hatte ihre Beziehung zuvor beendet und war in die USA gezogen. Sie sagte ihrem Ex-Freund, dass sie nur wieder nach Hause kommen werde, falls ihrer Familie etwas passiert. Da den Ermittlern die entscheidenden Beweise fehlten, baten sie Gabes Schwester, den Hauptverdächtigen anzurufen und ihn dazu zu bringen, ihr die Wahrheit zu sagen.
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Murder Calls
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: ZDF Studios