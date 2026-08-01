Murder Calls
Folge 5: Peter Shellard
41 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Peter Shellard, ein exzentrischer Millionär mit der Vorliebe für Sadomaso-Spiele wurde tot in seiner Villa aufgefunden. Zuerst sah es so aus, als sei seine Freundin die Hauptverdächtige. Aber ein Anruf brachte die Polizisten auf eine ganz andere Spur, die zu einem Verdächtigen aus dem Drogenmileu führte. Zufällig wurden zeitgleich, durch eine Telefonüberwachung, andere Ermittler auf den Mann aufmerksam. Durch den Einsatz eines Undercover-Ermittlers konnten die Beamten die drei Mörder fassen.
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Murder Calls
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Genre:Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: ZDF Studios