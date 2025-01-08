Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 1vom 08.01.2025
89 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 6

Arabella Kiesbauer, Ross Antony und Isabel Varell wagen sich an die Murmeln. Sie geben alles, um das meiste Geld für ihren Zuschauerblock zu gewinnen und am Ende in das große Staffel-Finale einzuziehen.

