Bühne frei für murmelnde Schauspielerinnen

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 29.01.2025
Folge 3: Bühne frei für murmelnde Schauspielerinnen

91 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 6

Mit Ehrgeiz, Konkurrenzkampf und Murmel-Künsten wagen sich die Schauspielerinnen Elena Uhlig, Meltem Kaptan und Anna Thalbach an die Bahnen. Wer gewinnt das meiste Geld für ihren Zuschauerblock und zieht ins große Staffel-Finale ein?

SAT.1
