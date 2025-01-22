Kochende Stimmung an den Murmel BahnenJetzt kostenlos streamen
Murmel Mania
Folge 2: Kochende Stimmung an den Murmel Bahnen
94 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 6
Wie gut können Köche mit Murmeln umgehen? Alexander Kumptner, Mario Kotaska und Meta Hiltebrand zeigen, wie gut sie murmeln oder versuchen zumindest ihr Bestes, um am Ende das meiste Geld für ihren Zuschauerblock zu gewinnen und in das große Staffel-Finale einzuziehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Murmel Mania
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Cheerio Entertainment GmbH