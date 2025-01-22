Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Murmel Mania

Kochende Stimmung an den Murmel Bahnen

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 22.01.2025
Kochende Stimmung an den Murmel Bahnen

Kochende Stimmung an den Murmel BahnenJetzt kostenlos streamen

Murmel Mania

Folge 2: Kochende Stimmung an den Murmel Bahnen

94 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 6

Wie gut können Köche mit Murmeln umgehen? Alexander Kumptner, Mario Kotaska und Meta Hiltebrand zeigen, wie gut sie murmeln oder versuchen zumindest ihr Bestes, um am Ende das meiste Geld für ihren Zuschauerblock zu gewinnen und in das große Staffel-Finale einzuziehen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Murmel Mania
SAT.1
Murmel Mania

Murmel Mania

Alle 3 Staffeln und Folgen