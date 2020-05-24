Staffel 2 Folge 3: Stalker und MobbingJetzt kostenlos streamen
Nachbarschaftsstreit
Folge 3: Staffel 2 Folge 3: Stalker und Mobbing
In der Nähe von St. Pölten lebt Rene. Er hat einen Bauernhof geerbt auf dem der 19-Jährige mit seiner Mutter lebt. Doch die ungebremste Jugendlichkeit scheint Grund eines Streits mit dem Nachbarn zu sein. Der im nächsten Bauernhof lebende Landwirt stört sich an den Mopedausfahrten des Jugendlichen. Dieser wiederum fürchtet sich vor dem scharfen Hund des Nachbarn. Wilde Sylvesterpartys mit lauten Knallern sind ebenfalls Grund, dass hier die sprichwörtlichen Fetzen fliegen. Gegenseitige Anzeigen sind die Folgen. In Hauskirchen im Mühlkreis wohnt in einem idyllischen sehr abgeschiedenen Waldstück Franz Baumann. Sein Problem: 3 Meter neben seinem Grundstück hat sich ein Verein niedergelassen. Dieser betreut geistig abnorme Rechtsbrecher. Von "Heil Hitler"- Rufen bis hin zu fliegenden Einrichtungsgegenständen dringt alles auf den gemeinsam genutzten Güterweg. Wir haben die Prokuristin und den Einrichtungsleiter zu den Vorfällen befragt. Diese können sie bestätigen sind jedoch bemüht alles zu tun um Eskalationen zu verhindern. Ein schwacher Trost. In Neunkirchen wohnt in einer Wohnhausanlage Jaqueline. Sie hat seit ein paar Jahren einen Stalker, der sie permanent ungefragt besucht und belästigt. Diese Belästigungen werden leider auch im Stiegenhaus ausgetragen, worunter die Nachbarn sehr leiden. Nach einem mutwillig beschädigten Auto eines Nachbarn haben diese keine Geduld mehr mit Jaqueline und ihrem Stalker. Laut Jaqueline geht es sogar soweit, dass die Nachbarn sie nun aus der Wohnung haben möchten und sie im Haus gemobbt wird...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick