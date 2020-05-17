Staffel 2 Folge 2: Ungeliebte UntermieterinJetzt kostenlos streamen
Nachbarschaftsstreit
Folge 2: Staffel 2 Folge 2: Ungeliebte Untermieterin
50 Min.Folge vom 17.05.2020Ab 6
Herr Horaczek-Winkler wird in Loosdorf von seinem Nachbarn terrorisiert. Der wirft Zigarettenstummel in seinen Garten und stellt das Kellerabteil mit Brennholz voll. Sabine und Willibald haben im unteren Stock ihres Hauses in Ludmerfeld eine feuerpolizeiliche Begehung durchgesetzt und sind geschockt: Hier wurden Gaskanister gefährlich nah an einen Kamin gestellt. In Mining erhält Herr Kreillinger neuerdings Drohungen gegen seinen Enkelsohn. Der Streit droht zu eskalieren.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4