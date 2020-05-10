Staffel 02 Folge 01 - NachbarschaftsstreitJetzt kostenlos streamen
Nachbarschaftsstreit
Folge 1: Staffel 02 Folge 01 - Nachbarschaftsstreit
Im Niederösterreichischen Ludmerfeld im Bezirk Neulengbach wohnte Sabine und ihr Mann Willibald. Die beiden frisch vermählten zählen eine Villa als ihr Eigentum. Das Glück scheint perfekt, hätte da nicht der gutmütige Willibald vor 20 Jahren einer Dame erlaubt im unteren Stockwerk zu wohnen. Die Situation ist außer Kontrolle geraten, denn die Untermieterin bezahlt keine Miete und hat den untersten Stock bis obenhin mit Sperrmüll vollgeräumt. Sabine die erst seit einem halben Jahr in der Villa wohnt beginnt nun gegen das anzukämpfen, denn so geht’s nicht. Der Müll und die Frau müssen weg. In Niederösterreich in der Gemeinde Stockerau hat Tanija Albendorfer aus Liebe zu den vierbeinigen Gesellen ein Tierheim in ihrem Mietshaus gegründet. Seither hat sie bis zu 14 Hunde und etliche Katzen bei sich. Ihre Nachbarn haben damit weniger Freude. Lautes Gebell stört den Seelenfrieden im trauten Heim. Der Streit geht angeblich bis zu wüsten Beschimpfungen und Bedrohungen. Etliche polizeiliche Anzeigen sind die Folge. Momentan bellt und kratzt nicht nur Hund und Katz in der Siedlung. Hadernigg eine idyllische kleine steirische Siedlung ist Brennpunkt eines heftigen Streits zwischen zwei Nachbarn. Sonjas Grünstreifen entlang ihrer Garage wurde vom Nachbarn mit Gift verbrannt. Der angebliche Grund: Es sei nicht ihr Grundstück. Daraufhin hat sie es vermessen, ein Streit um die Grenze ist entfacht. Doch dem nicht genug - angeblich filmt die Frau des Nachbarn die Kinder von Sonja, wenn sie im Garten spielen. Der Mann der Nachbarn provoziert den Hund damit er bellt, um ihn wegen Lärmbelästigung anzuzeigen. Wir haben beide Parteien besucht und eigentlich wünschen sich beide dasselbe: Frieden. Ob der wieder herzustellen ist wird sich zeigen.
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