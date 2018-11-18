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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

In den Savannen Brasiliens

DMAXFolge vom 18.11.2018
In den Savannen Brasiliens

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 18.11.2018: In den Savannen Brasiliens

44 Min.Folge vom 18.11.2018Ab 12

Heiß, trocken, gnadenlos: Die Region Jalapão, fernab der üppigen brasilianischen Regenwälder, zählt zu den unwirtlichsten Landstrichen der Erde. In den windgepeitschten Savannen wimmelt es von giftigen Klapperschlangen - und die Survival-Kandidaten suchen dort nach einer Wasserstelle, damit sie in der Wildnis nicht verdursten. Aber das kostbare Nass lockt auch Raubtiere wie Mähnenwölfe und Jaguare an. Ganz zu schweigen von den blutsaugenden Bremsen, die dem zufällig zusammengewürfelten Paar das Leben zur Hölle machen.

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