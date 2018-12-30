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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Verliebt, verzweifelt und verloren

DMAXFolge vom 30.12.2018
Verliebt, verzweifelt und verloren

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 30.12.2018: Verliebt, verzweifelt und verloren

89 Min.Folge vom 30.12.2018Ab 12

Leah und Wes sind sich auf den ersten Blick sympathisch. Ob sich in Mittelamerika eine Dschungelromanze anbahnt, bleibt jedoch abzuwarten. Denn das Duo hat sich für seinen Survival-Trip einen der unwirtlichsten Orte der Welt ausgesucht. Die geheimnisumwitterte Isla Zapatera im Nicaraguasee wurde einst von indigenen Völkern bewohnt und heute wimmelt es dort von Moskitoschwärmen und Vampirfledermäusen. Im Dickicht lauern zudem Jaguare, Taranteln und Giftschlangen, deren Biss Lähmungen und Atemversagen hervorrufen kann.

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