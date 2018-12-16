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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Bärenangst in den Smoky Mountains

DMAXFolge vom 16.12.2018
Bärenangst in den Smoky Mountains

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 16.12.2018: Bärenangst in den Smoky Mountains

45 Min.Folge vom 16.12.2018Ab 12

Jermaine und Teal kämpfen sich hungrig durch den Wald. Das Duo träumt in den Smoky Mountains bei Temperaturen um den Gefrierpunkt von einem leckeren Truthahn- oder Wildschweinbraten. Doch bis dato ist den Abenteurern noch keine kalorienreiche Beute vor den Jagdbogen gelaufen. Im Gegenteil: Die Survival-Spezialisten werden im dichten Nebel vom Jäger zum Gejagten, denn in den Bergen wimmelt es von Schwarzbären. Wenn den bis zu 400 Kilo schweren Raubtieren der Magen knurrt, sollte man ihnen besser nicht zu nah kommen.

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