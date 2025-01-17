Naked Survival: Last One Standing
Folge vom 17.01.2025: Kaltfront
89 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12
Bevor sie in einem mit dornigen Sträuchern übersäten Tal, in dem Löwen umherstreifen, ums Überleben kämpfen, müssen die 14 Teilnehmer:innen in Südafrika bei einer besonderen Prüfung ihre Survival-Skills unter Beweis stellen. Die Outdoor-Cracks sollen in einer mehrstufigen Challenge einen Haken anfertigen, mit dem sie eine Karte aus einem Gewässer fischen, in dem sich Krokodile tummeln. Dabei droht einem Kandidaten und einer Kandidatin bereits an Tag eins das Aus. Die Männer und Frauen dürfen diesen Test also keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.