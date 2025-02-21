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Naked Survival: Last One Standing

Jede Menge Fleisch

DMAXFolge vom 21.02.2025
Jede Menge Fleisch

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Naked Survival: Last One Standing

Folge vom 21.02.2025: Jede Menge Fleisch

88 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12

Die Teams versammeln sich in Südafrika an einem großen Affenbrotbaum. Dort stellen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Challenge einer neuen Herausforderung. In Phase 1 sollen die Survival-Profis ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Sie müssen einen an einer Angelschnur befestigten Pfeil durch einen 23 Meter entfernten Ring schießen, um sich eines von zwei Warzenschweinen zu sichern. Und im zweiten Schritt sollen sie das Tier häuten und zerlegen, ohne dabei Fleisch zu verschwenden. Auf die Sieger:innen wartet eine reichhaltige Belohnung.

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