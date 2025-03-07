Naked Survival: Last One Standing
Folge vom 07.03.2025: Jeder gegen jeden
89 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 12
Bis dato mussten die Kandidatinnen und Kandidaten der Challenge bei vielen Prüfungen in Teams zusammenarbeiten. Fortan teilen sie sich zwar noch ein Camp, aber ab sofort kämpft jeder gegen jeden. Sieben Survival-Profis sind noch übrig. Die fünf Männer und zwei Frauen müssen selbst entscheiden, ob sie sich Verbündete suchen, mit denen sie ihre Ressourcen teilen, oder ob sie alle Herausforderungen im Alleingang meistern. Am neuen Standort droht Gefahr durch Nashörner und Elefanten. Wenn sich die Tiere bedroht fühlen, rennen sie möglicherweise mitten durch das Lager.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.