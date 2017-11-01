Naked Survival XXL
Folge vom 01.11.2017: Episode 17
45 Min.Folge vom 01.11.2017Ab 12
Kaimane, Giftspinnen und Anakondas: Neun unerschrockene Abenteurer machen sich in Ecuador bereit für die größte Herausforderung ihres Lebens. Dort versuchen die „Naked Survival“-Kandidaten, 40 Tage lang in einer der unzugänglichsten Regionen der Erde zu überleben. Heftige Unwetter überfluten die urwüchsige Landschaft des Amazonasbeckens das ganze Jahr über mit Niederschlag, sodass manche Gebiete permanent unter Wasser stehen. Zudem wimmelt es in der grünen Hölle nur so vor hungrigen Raubtieren und blutsaugenden Insekten. Werden die Überlebensexperten die Prüfung trotzdem meistern?
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.