Naked Survival XXL
Folge vom 08.11.2017: Episode 22
45 Min.Folge vom 08.11.2017Ab 6
Dauerregen und angriffslustige Treiberameisen machen den Abenteurern das Leben im Camp zur Hölle. Die erschöpften Outdoor-Profis haben die ganze Nacht kein Auge zugetan. Aber es hilft nichts: Wenn die verbliebenen „Naked Survival“-Kandidaten bis zum Ende der Challenge durchhalten wollen, müssen sie im Dschungel dringend Nahrung auftreiben. Deshalb teilt sich das Team in Ecuador in zwei Gruppen auf: Während die Frauen mit dem Netz Fische fangen, brechen die Männer im Amazonasbecken mit Pfeil und Bogen zur Wildschweinjagd auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.