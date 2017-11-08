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Naked Survival XXL

Episode 22

DMAXFolge vom 08.11.2017
Episode 22

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Naked Survival XXL

Folge vom 08.11.2017: Episode 22

45 Min.Folge vom 08.11.2017Ab 6

Dauerregen und angriffslustige Treiberameisen machen den Abenteurern das Leben im Camp zur Hölle. Die erschöpften Outdoor-Profis haben die ganze Nacht kein Auge zugetan. Aber es hilft nichts: Wenn die verbliebenen „Naked Survival“-Kandidaten bis zum Ende der Challenge durchhalten wollen, müssen sie im Dschungel dringend Nahrung auftreiben. Deshalb teilt sich das Team in Ecuador in zwei Gruppen auf: Während die Frauen mit dem Netz Fische fangen, brechen die Männer im Amazonasbecken mit Pfeil und Bogen zur Wildschweinjagd auf.

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