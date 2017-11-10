Naked Survival XXL
Folge vom 10.11.2017: Episode 24
45 Min.Folge vom 10.11.2017Ab 12
Russel hat völlig überraschend aufgegeben. Deshalb müssen die verbliebenen „Naked Survival“-Kandidaten ihren Auszug aus dem Regenwald ohne ihn vorbereiten. Und die letzte Prüfung der Challenge hat es in sich. Denn die Männer und Frauen sollen nach 34 kräftezehrenden Tagen im Amazonasbecken ein Floß bauen. Sprich: Auf die müden und ausgehungerten Abenteurer wartet harte körperliche Arbeit. Ist dies der Zeitpunkt, an dem sich beim anstrengenden Überlebenskampf in Ecuador endgültig die Spreu vom Weizen trennt?
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Genre:im Freien/Outdoor, Abenteuer, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-9: Warner Bros. Discovery, Inc.