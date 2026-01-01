Navy CIS: Origins
Folge 1: Das Team
42 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Randy und Wheeler fällt es schwer, sich an ihre neuen Posten zu gewöhnen. Und auf Lala müssen die Agenten bis auf Weiteres verzichten. Ein neuer Fall lässt die Ermittler jedoch aufhorchen: Ein Marine ist spurlos verschwunden. Das Team setzt alles daran, den jungen Mann zu finden. Doch dann macht Gibbs im Wlad eine schreckliche Entdeckung.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.