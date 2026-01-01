Navy CIS: Origins
Folge 2: Die Schwimmer
40 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12
Ein Schwimmtraining endet für einen jungen Mann tödlich. Die Umstände seines Ablebens geben den Ermittlern allerdings Rätsel auf. Während Gibbs auf sein erstes offizielles Verhör hofft, kehrt Lala zurück ins NCIS-Team. Wenig später macht die Agentin eine unerwartete Begegnung und erhält dabei ein verlockendes Angebot ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.